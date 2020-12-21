Tahsilat Nedir, Nasıl Yapılır? Muhasebede Tahsil Etmek Ne Anlama Gelir?

Tahsilat Arapça kökenli bir kelime olup güncel olarak kullanımdadır. Dilimize yerleşmiş bu kelimenin anlamı ise alacakların toplanması, süresinde ödenmeyen alacakların takip edilmesi anlamına gelmektedir.

Tahsilat Nedir?

Kısaca tahsilat şirketin alacaklarının toplanması ile sorumludur. Alacakların takibini ve vadesi dolduğu halde ödenmemiş olan alacakları takip etmektir. Özellikle ticari faaliyetleri olan şirketlerin en önemli bölümlerindendir. Tahsilat bölümü sistemli çalışmayan bir şirket farklı problemlerle karşılaşabilir.

Tahsilat Nasıl Yapılır?

Şirketin yapısına göre alt bayi ve müşterilerden ödemelerin toplanmasından sorumludur. Ödemelerin toplanabilmesi için sistemli bir çalışma yapılmalıdır. Vadesi yaklaşan alacaklar için borçluları uyarmak tahsilatın takibini kolaylaştırmaktadır. Erken uyarı ile birçok alacak vadesinde ödenmektedir. Alacakların çeşitli ödeme araçlarıyla şirkete girişini sağlar. Vadesi geçen alacakları ise hukuki yollarla talep etmek için gerekenler yapılmaktadır.

Muhasebede Tahsil Etmek Ne Anlama Gelir?

Muhasebede tahsil etmek ödeme almak anlamında kullanılmaktadır. Tahsil olunan borç için tahsilat makbuzu düzenlenmektedir. Makbuz borçlunun hesabına alacak olarak kaydedilir. Bu şekilde tahsil edilen miktar kadar müşterinin hesabından borç düşülecektir. Eğer yapılan tahsilat tüm alacağı kapsıyorsa bu şekilde hesap borçları sıfırlanmış olmaktadır. Muhasebe açısından tahsilatın bir diğer önemi ise kayıtların dengelenebilmesini sağlamasıdır. Borç ve alacak dengesi tahsilat ile sağlanmaktadır.

Tahsilatın Önemi

Ticari faaliyet gösteren şirketlerde tahsilatın işlememesi birçok soruna yol açabilir. Aksayan tahsilat sistemi nakit akışındaki dengeyi bozacaktır. Ayrıca düzgün takip edilmeyen vadesi geçen borçların tahsilatı daha zor hale gelecektir. Bir çok şirket tahsilatın düzenli şekilde yapılabilmesi için muhasebe bölümüne dahil bir tahsilat ekibi oluşturmaktadır. Özellikle büyük şirketler tahsilatın önemini bilmektedir. Malın satışının yapılması önemlidir, fakat bedelinin şirketin kasasına girmesi ile ticaret devam edebilir. Tahsilat sisteminde aksamaların olması şirketlerde likidite problemi ortaya çıkabilir.