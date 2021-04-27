Tahvil ihraçlarına 4,5 milyar dolar teklif geldi

İhraca liderlik eden bankaların verdikleri bilgiye göre 3 yıl vadeli tahvile 3,2 milyar dolar ve 30 yıl vadeli tahvile 1,3 milyar dolar teklif geldi.

İtalya, tahvil ihracı için Citi, Deutsche Bank ve Morgan Stanley'i yetkilendirmişti.

Bugünkü tahvil ihraçları, İtalya'nın bugüne kadar yaptığı üçüncü ABD Doları cinsinden tahvil ihracı olacak. Ekim 2019'da çıkılan ilk ihraçta 5, 10 ve 30 yıl vadeli tahviller ile 7 milyar euro borçlanılmıştı.

Kasım 2020'de yapılan 5 yıl vadeli dolar cinsinde ihraç ile de 3 milyar euro borçlanma gerçekleşmişti.