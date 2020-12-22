Takyidat Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Takyidat, kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre sınırlama anlamına gelir. Takyidat belgesinin üçüncü kişiler tarafından talep edilmesi mümkün olmasa de, taşınmaz bilgilerinin herkes tarafından sorgulanabilmesi mümkündür.



Takyidat Belgesi Nedir?



Takiydat belgesi tapunun ayrıntısını gösteren bir belge çeşididir. Mevcut olan yapıların üzerinde şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakları, serbest dereceden istifade hakları bulunabilir. Bunları gösterebilen veya bunların olmadığını gösteren belgeye de Takiydat belgesi denilmektedir. Takiydat belgesi alabilmek için ise belli bir harç yatırmak gerekir, bu harcı yatırdıktan sonra Takiydat belgesi alınabilir.



Takiydat belgesini almak için bu harçı Ziraat Bankası'na, Halkbank'a, İş Bankası'na, Vakıfbank gibi bankalara yatırarak temin edilebilir.



Takyidat Belgesi Nasıl Alınır?



Tapu Müdürlüğünden takyidat belgesi alabilmek için anlaşmalı olunan bankalara (Ziraat Bankası, iş Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) takyidat harcı yatırılmalıdır. Bazı bankalar bu harçları sadece gişelerden tahsil eder fakat Ziraat Bankasından takyidat harcı yatırılmak istenildiğinde işlemi ATM cihazları aracılığı ile gerçekleştirmek gerekmektedir.



Eğer iskan için takyidat belgesi almak gerekiyor ise de ilgili apartmanda bulunan her daire bağımsız olarak harç ücretlerini bankaya yatırmalıdır.



Takyidat Belgesini Kimler Alabilir?



Takiydat belgesini malik sahibi veya bu malikten hak sahibi olan kişiler alabilir. Takiydat belgesinin 3. Şahıslar tarafından alınması mümkün değildir ve bu yasal değildir. Takiydat belgesi tapu tarafından verilir, tapu çalışanlarından talep edilerek ve harç bedelinin yukarıda sayılan bankaların ATM’lerinden yatırdıktan sonra makbuz ile gidilip alınabilir.