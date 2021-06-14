Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTanzanya dijital para kullanımı için hazırlanıyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Tanzanya dijital para kullanımı için hazırlanıyor
ABONE OL

Tanzanya dijital para kullanımı için hazırlanıyor

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kripto paraların kullanımı için ülkenin merkez bankasına hazırlık yapılması talimatı verdi.

14.06.2021 - 17:52 | | AA
Tanzanya dijital para kullanımı için hazırlanıyor

The Citizen gazetesinin haberine göre, Hassan, dünyada kripto paraya olan ilginin arttığına işaret ederek, Tanzanya Merkez Bankasının hazırlıksız yakalanmamak için gerekli çalışmaları başlatmasını istedi.

Hassan, dünyada pek çok ülkenin dijital paraları kabul etmediğini ancak Tanzanya Merkez Bankasının hazır olmak için bu gelişmelerle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto ve blok zincir çağı doğuyor." dedi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 9 Haziran'da kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke olmuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    NATO'dan son dakika Türkiye açıklaması!

    NATO'dan son dakika Türkiye açıklaması!

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası düşüşle açıldı

    Fotoğraflar Ankara'dan geldi! Mahsur kaldı

    Fotoğraflar Ankara'dan geldi! Mahsur kaldı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    14 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı mı? Son 24 saatte vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

    14 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı mı? Son 24 saatte vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

    Sıradaki Haber
    Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor!

    Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor!

    Sıradaki Haber
    Elon Musk tweeti sonrası yeniden yükseldi

    Elon Musk tweeti sonrası yeniden yükseldi

    Sıradaki Haber
    Fotoğraflar Ankara'dan geldi! Mahsur kaldı

    Fotoğraflar Ankara'dan geldi! Mahsur kaldı

    Sıradaki Haber