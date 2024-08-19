Tarihi rekor kıran altında son durum

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceği beklentisiyle tarihinin en yüksek seviyesini gören ons altın kar realizasyonları ile geriledi, ancak hala tarihi zirveye yakın seyrediyor.

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Cuma günü 2508 dolardan kapanan ons altın bu sabah 2509 dolar ile rekor seviyeyi görmesinin ardından geri çekilerek 2504 dolardan işlem görüyor.

Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 21,33 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş yüzde 32,50 oldu.

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KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın birkaç aydır psikolojik 2.500 dolar seviyesini kovalıyordu ve şimdi bu seviyeye ulaşıldığına göre bazı doğal kar alımlarının gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

FED FAİZ İNDİRİMİ FİYATLAMALARI ARTTI

Yatırımcılar Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gideceğinden emin ve şimdi gözler indirimin boyutunda. CME FedWatch aracına göre 25 baz puanlık bir indirim için %75,5'lik bir şans fiyatlanıyor.

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Waterer, “Yatırımcılar bu konudaki bazı boşlukları doldurmak için Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'daki tonuna ve diline bakacaklar” diye konuştu.

Piyasa ayrıca çarşamba günü Fed'in temmuz ayı politika toplantısının tutanaklarına da bakacak.

ONS ALTIN İÇİN BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın için bugün destek seviyesi 2479 dolar, yukarı harekette ise 2520-2528 dolar aralığı öne çıkıyor.

GRAM ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Yurt içinde gram altın fiyatı bugün 2718 lirayı gördükten sonra geri çekilerek şu sıralarda 2715 liradan işlem görüyor.