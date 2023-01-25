Taşkömürü ithalatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre linyit üretimi kasım ayında 6 milyon 728 bin 782 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ KASIM AYINDA 109 BİN 578 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü satılabilir üretimi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 8,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise kasım ayında 403 bin 140 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI KASIM AYINDA 3 MİLYON 487 BİN 629 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü ithalatı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,05 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 66,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,7 azaldı.

KASIM AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı kasım ayında yüzde 106,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 96,9, taşkömüründe yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde kasım ayında taşkömürü teslimatının yüzde 62,1'i termik santrallere, yüzde 14,3'ü kok tesislerine, yüzde 9,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82,4'ü termik santrallere ve yüzde 11,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 91,1 ile demir-çelik sanayine yapıldı.