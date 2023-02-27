Taş kömürü ithalatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı Katı Yakıtlar verisini paylaştı. Buna göre linyit üretimi aralık ayında 7 milyon 259 bin 375 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı.

TAŞ KÖMÜRÜ ÜRETİMİ ARALIK AYINDA 97 BİN 307 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taş kömürü satılabilir üretimi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 11,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 azaldı.

Taş kömürü koku satılabilir üretimi ise aralık ayında 420 bin 519 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 4,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı.

TAŞ KÖMÜRÜ İTHALATI ARALIK AYINDA 3 MİLYON 311 BİN 164 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taş kömürü ithalatı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı.

Taş kömürü koku ithalatı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 78 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azaldı.

ARALIK AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı aralık ayında yüzde 93 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 87, taş kömüründe yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

TAŞ KÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde aralık ayında taş kömürü teslimatının yüzde 61,9'u termik santrallere, yüzde 15'i kok tesislerine, yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,2'si termik santrallere ve yüzde 9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94,2 ile demir-çelik sanayine yapıldı.