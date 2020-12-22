Tavan Fiyat Nedir? Borsada Tavan Fiyat Uygulaması Nasıl Olur?

Yatırım araçlarından biri olan borsa, kendi içinde farklı değerler baz alınarak kazanç sağlayan bir yapıdır. Borsada riski azaltmak içinde bazı hesaplamalar kullanılır. Bunlardan bir tanesi de tavan fiyat hesaplamasıdır.



Tavan Fiyat Nedir?



Borsada riski azaltmak için tercih edilen bir hesaplama türüdür. Günlük işlem hacmine göre hesaplanır. Bunun için hisse senedinin kapanış ve açılış fiyatları baz alınır. Asıl amaç kar marjına olabildiğince yakın bir hesap çıkarmaktır. Yeni yatırımlar için ışık tutar. Tavan fiyatı kısaca tabir edecek olursak, hisse senedinin ulaşabileceği en yüksek limit fiyatı diyebiliriz.



Borsada Tavan Fiyat Uygulaması Nasıl Olur?



Öncelikle hisse senedinin kapanış fiyatı ele alınır. Tavan fiyat uygulamasında yüzde onluk bir tutar baz alınarak hesap yapılır. Yani kapanış tutarının yüzde onunu hesaplamanız gerekir. Sonrasında çıkan rakam, kapanış fiyatının üzerine eklenerek, tavan fiyat elde edilmiş olur. Bu limit işlem hacmini belirtir.



Tavan Fiyat Uygulamasının Avantajı Nedir?



Öncelikle yatırım ve borsa başlı başına risk teşkil eden bir sistemdir. Bu durumda tavan fiyat uygulaması ile doğru yatırım yapma şansınız artarak, gireceğiniz risk oranı düşer. Çünkü çıkabilecek en yüksek seviye olan tavan fiyat, sizi doğru işlem için yönlendirecektir. Eğer alım satım portföyü oluşturmak istiyorsanız yatırım yapacağınız hisselerin mutlaka tavan fiyatını incelemelisiniz.