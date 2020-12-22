Teknik Analiz Nedir, Nasıl Yapılır? Borsada Teknik Analiz Neden Önemlidir?

Kısa zamanda büyük kazançlar elde etmek borsada mümkün bir durumdur. Bunun için analizleri doğru yaparak, piyasayı doğru takip çok önemlidir. Eğer borsa ile ilgileniyorsanız bu analiz yöntemlerinden biri ola teknik analizi de iyi bilmeniz gerekir.

Teknik Analiz Nedir, Nasıl Yapılır?

İyi bir teknik analiz ve zamanlama yapmak kısa zamanda yüksek getiri sağlayabilir. Peki teknik analiz nedir? Teknik analiz geçmiş yıllardaki endeks ve fiyat hareketliliğine bakarak gelecekte oluşturabileceği en yüksek ve en düşük değerin önceden tahmini ön görülmesini sağlayan bir işlemdir.

Yatırımcıların sıklıkla kullandığı bir yöntemdir. Aynı zamanda yatırım öncesi mutlaka yapılması gereken de bir yöntemdir. Daha çok kısa vadeli yatırımlarda kullanılır. teknik analiz yapabilmek için grafik okumayı bilmek çok önemlidir. Çünkü destek, direnç noktaları, yükselen alçalan kanal değerleri teknik analizi oluşturan önemli faktörlerdir.

Borsada Teknik Analiz Neden Önemlidir?

Borsada teknik analiz yapmak, yatırım değer kaybetmesini önlemesi açısından önemlidir. Ayrıca sadece var olan yatırım değil yeni yatırımlar içinde doğru bir noktadan giriş yapmak gerekir. Böylece kazanç daha fazla olacağı için teknik analizler önemli bir değer taşır.

Teknik Analiz Hangi Grafiklerden Elde Edilir?

Teknik analizin ana unsuru grafik okumaktır. Şu grafiklere bakılarak doğru bir analiz elde edilebilir; çubuk grafikler, çizgi grafikler, nokta ve şekil grafikleri son olarak mum grafikleri teknik analiz yaparken sizi yönlendirecektir.