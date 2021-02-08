Tekstil ihracatında 2021 beklentisi 10 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, salgına rağmen yıla rekorlarla başlayan Türkiye, ocakta 15 milyar 48 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Bu yıl için 184 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen sektör, dış ticaret fazlası veren Türkiye amacına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel tedarik zincirlerinde salgınla hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını şimdiden görmeye başladıklarını belirterek, her sektörde, ihraç mallara talebin arttığını, Türkiye markasının güç kazandığını bildirdi.

Tekstil ve ham maddeleri sektörünün aralıkta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artış ve 770 milyon dolarla şahane bir performans gösterdiğini anımsatan Gülle, sektörün hazirandan bu yana ciddi bir toparlanma yaşadığını vurguladı.

Gülle, son çeyreği 2,2 milyar dolarlık ihracatla kapatan sektörün yıl genelinde 7,3 milyar dolara ulaştığını kaydederek, "Bu yıla da ihracat toplamında güzel bir başlangıç yaparak ocak ayı rekorumuzu tazeledik. Bu rekora tekstil ve ham maddeleri sektörümüz de 732 milyon dolarla, önemli bir katkı sağladı. Ocakta Belarus'a yüzde 34 artışla 28 milyon dolar, ABD'ye yüzde 33 artışla 36 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 15 artışla 38 milyon dolar, olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, küresel tekstil tedarikinde yeni odak nokta olmaya adaydır"

İsmail Gülle, Türkiye'nin salgın şartları altındaki üretim ve ihracat performansıyla, güvenli tedarikçi kimliğini güçlendirdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl, Avrupa'da beklenen güçlü toparlanmanın da sağlayacağı talep artışıyla, pazar çeşitliliğini de artırarak, sektörümüz 10 milyar dolar hedefine ulaşacaktır. Ana pazarımız Avrupa ülkeleri olsa da Afrika ve Asya ülkelerindeki artışlar sektörümüzün pazar çeşitliliğini geliştirmekte olduğunu gösteriyor. Özellikle tekstil sanayisinde küresel tedarik zincirlerinin yeni odak noktası olmaya en büyük aday Türkiye'dir. İnşallah hep beraber, 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları da geçip, yıllık 200 milyar dolara erişeceğiz."

Gülle, Türkiye'nin yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle ihracata odaklandığını belirterek, bu vizyonla atılan adımların gelecekte ülkenin küresel ticarette gücünü artıracağını vurguladı.

Küresel değer zincirleri için kalite, fiyat, üretim kapasitesi ve lojistiğin öne çıktığını anımsatan Gülle, Türk ürünlerinin birçok alanda kalite anlamında daha önde olduğunu anlattı.

Gülle, "Öncelikle, sanayi üretiminde ürün ve sektör çeşitliliği ile, gelişmiş bir yan sanayiye sahip olmamız, ülkemizi pek çok ülkeye göre avantajlı kılıyor. Bunun yanında, esnek ve hızlı üretim altyapımızı, salgın sürecinde tüm dünyaya tekrar kanıtlamış olmamız, koşullar ne olursa olsun üretmeye devam etmemiz, ülkemiz lehine oluşan pozitif algıya önemli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.