Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTemassız işlemlerde limit arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Temassız işlemlerde limit arttı
ABONE OL

Temassız işlemlerde limit arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarın itibarıyla 250 TL'den 350 TL'ye çıkarılacağını bildirdi.

06.05.2021 - 10:28 | | AA
Temassız işlemlerde limit arttı

BKM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarın itibarıyla 350 TL'ye çıkartılıyor. Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020'de 120 TL'den 250 TL'ye yükseltilmişti.

GÜNCEL HABERLER

Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki

Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki

Son dakika... Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem! Açıklama yapıldı

Son dakika... Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem! Açıklama yapıldı

Erciyes bu sezon 250 bin kayakçıyı ağırladı

Erciyes bu sezon 250 bin kayakçıyı ağırladı

Otomobil satışlarında SUV, sedan kasanın tahtını sallıyor

Otomobil satışlarında SUV, sedan kasanın tahtını sallıyor

Avrupa'nın en büyük buzulunda mikroplastik parçaları bulundu

Avrupa'nın en büyük buzulunda mikroplastik parçaları bulundu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki

Ölüme neden olan ehliyetsiz sürücüye ev hapsine tepki

Sıradaki Haber
Zamlı ödeme müjdesi! Bayram ikramiyeleri hesaba yatırıldı

Zamlı ödeme müjdesi! Bayram ikramiyeleri hesaba yatırıldı

Sıradaki Haber
En kolay yaz tatili yapabileceğiniz ülkeler

En kolay yaz tatili yapabileceğiniz ülkeler

Sıradaki Haber
Bayramda seyahat yasağı var mı, izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

Bayramda seyahat yasağı var mı, izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

Sıradaki Haber