Temdit Nedir? Repo Temdit Ne Anlama Gelir?

Hem kelime anlamı ile hem de repo üzerinden anlam ifade eden bu yapı, daha çok borç süre uzatma üzerine ele alınan bir sistem şeklinde ifade edilmektedir. O yüzden birçok kişi mutlaka böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığı zaman, temdit kelimesine aşina olur.



Temdit Nedir?



Kelime anlamı üzerinden ele alındığı zaman temdit, ‘sürdürme ya da uzatma’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda ticari faaliyetlerde bir borcun ifası şekilde de anlatılır. Herhangi bir işlemin eksiksiz ve doğru bir biçimde yerine getirilebilmesi için, süreye yeni bir zaman dilimi eklemek olarak da anlatılmaktadır. Özellikle söz konusu borçlar ve alacak olduğu zaman, temdit kullanılır ve buna bağlı olarak süre uzatımına gidilir.



Repo Temdit Ne Anlama Gelir?



Temdit kelimesi aynı zamanda repo üzerinden de ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Tarafların karşılıklı anlaşması ile beraber repo vadesinin uzatılması şeklinde ifade edilmektedir. Bu işlemler genel olarak Merkez Bankası ve SPK üzerinden ele alınmak suretiyle gerçekleştirilir. Satın alma işlemi ile beraber tarih ve geri ödeme taahhüdü üzerinden belli bir tarih belirlenir. Bu doğrultuda yapılacak olan sözleşme ile beraber tablet üzerinden süre uzatımı kapsamında geri ödeme sağlanır.



Kimlere Temdit Uygulaması Gerçekleşir?



Ürün alım satımı ile beraber aynı zamanda borcu olan kişiler için temdit uygulaması gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda süre uzatımı ile birlikte alışveriş işlemlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine fırsat verilir. Böylece faiz ve benzeri gibi durumlara gerek olmadan, zamanında ve güvenle işlemlerin tamamlanmasına olanak verilmektedir.