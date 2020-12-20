Temerrüt Faizi Nedir? Ticari Temerrüt Faizi Nasıl Hesaplanır?

Temerrüt borçların sebepsiz ödenmemesidir. Temerrüt faizi ise bu dönemde ki faiz oranların da birikerek borca eklenmesi durumudur.



Temerrüt Faizi Nedir?



Temerrüt var olan borçların sebepsiz şekilde ödenmemesi, temerrüt faizi ise bu dönemde faizin, borçların üstüne binmesi durumudur. Tam anlamıyla temerrüt faizi, gecikme faizi ile aynı manaya gelmemektedir. Daha anlaşılır şekilde anlatmak gerekirse, temerrüt faizi, gecikme faizinden bir sonra varlık gösteren aşamadır.



Kredi anaparasının kapaması ya da kredi taksitinin ödeme zamanı geldiğinde, borçlu bu ödemeyi zamanında yapmazsa ertesi günden itibariyle öncelikle gecikme faizi işletilmeye başlar. Hukuki olarak da, sözleşme ile belirlenen, borçluya tanınan süre aşılıp da takip durumu ortaya çıktığında, temerrüt faizi işletilmeye başlanır. Temerrüt faizi, gecikme faizine göre daha yüksek oranlarda belirlenen bir tür ceza yaptırımıdır.



Ticari Temerrüt Faizi Nasıl Hesaplanır?



Ticari temerrüt faizi, ticari işlerde biriken, herhangi bir sebep olmaksızın veya sebep gösterilmeksizin ödenmeyen borçlara uygulana faize denir. 3095 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur. Kanunda bu şekilde ödeme yöntemi belirtilmiştir. Ticari temerrüt faizi hukuka ayrı bir durumdur. Bu faiz oranı her yıl değiştiğinden bireysel olarak hesaplamak kolay değildir. Ancak bunun hesabı internette uygulamalar aracılığıyla yapılmaktadır. Oradan yardım olarak doğru bir hesaplama sonucu elde edilmiş olur.