Teminat Nedir? Kesin Teminat Ve Geçici Teminat Farkları Nelerdir?

Teminat Arapça kökenli bir kelimedir ve dilimize Arapçadan geçerek yerleşmiştir. Güncel olarak kullanılmaya devam eden teminatın tam olarak Türkçe karşılı ise güvence anlamındadır.



Teminat Nedir?



Kelime anlamı olan güvence ile eş değer bir kullanıma sahiptir diyebiliriz. Günlük yaşamda da kullanılan teminatlarda şahsi ve maddi olarak teminat vermek mümkündür. Ekonomik yönden ticari anlamda bakılırsa maddi teminat yönünden ele almak gerekir. Maddi teminatlar da iki başlık altında incelemek gerekir. Kısaca teminatın anlamı maddi ya da şahsi olarak güvence vermek demektir. Teminat ticari olarak genelde banka ve ihalelerde sık sık gerek duyulan bir kavramdır. Maddi teminat olarak ipotek, menkul rehin, bankaların vermiş olduğu teminat mektubu gibi seçenekler bulunmaktadır. Maddi teminatlar kesin ve geçici olabilmektedir.



Geçici Teminat Nedir?



İhaleye katılmak için isteklinin ihale bedeli toplamının %3 ünü teminat olarak göstermesidir. Burada amaçlanan isteklilerin ihaleyi aldıklarında bu işi yapacak güçte olabildiklerini göstermesidir. İhaleye katılırken geçici teminatı göstermek gereklidir.



Kesin Teminat Nedir?



Kesin teminatın hükümleri kamu ihale kanununun 43, maddesinde yer almaktadır. Kesin teminatın miktarı ihalenin fiyatına göre değişmektedir. İhaleyi kazanan şirket ya da şahıstan ihalenin toplam bedelinin %6 oranında olmak şartıyla teminat göstermek zorundadır.



Kesin Teminat ve Geçici Teminat Farkları Nelerdir?



Geçici teminat ihaleye istekli olarak katılmak için yatırılması gereken bir bedeldir. İhaleye katılım sağlayabilmek için ödenmektedir. İhale kesinleştiği ve istekli kazanamadığı durumlarda geçici teminatının iadesini alabilmektedir. Kesin teminat ise ihale sonunda isteklinin kazanması durumunda gösterdiği teminattır. İhaleyi kazanan kişi gösterdiği teminatı işi sözleşme şartlarına uygun teslim ettikten sonra geri alabilmektedir. Geçici ve kesin teminatın arasındaki fark iade alma ve teminatı gösterme zamanlarıdır.