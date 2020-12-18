Temlik Nedir, Nasıl Yapılır? Temlik Çeşitleri Nelerdir?

Emlak üzerinden mal ve mülk kapsamında devir işlemi olarak temlik kelime öne çıkmaktadır. Belli başlı bazı nedenlerden dolayı temlik gerçekleşir ve aynı zamanda çeşitleri bulunur. Bunun ne anlama geldiği konusunda ise birçok kişi, internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor.



Temlik Nasıl Yapılır?



Temlik genel olarak mülk olarak verme ya da devretme gibi ifade edilebilir. Aynı zamanda bir hakkın başka birine geçmesi şeklinde de ifade edilebilmektedir. Herhangi bir mal veya tüm haklar ile hukuki yönden, el değiştirmesi ve başka birine devredilmesi şeklinde anlatılabilir. Birçok değişik amaç altında gerçekleştirilen temlik, genel olarak kişinin üzerindeki borç nedeniyle yaşanmaktadır. Bu doğrultuda nedenler aynı zamanda temlik çeşitlerini de ortaya çıkarıyor. Sebeplerine bağlı olarak mülk üzerinden devir işlemleri ile beraber temlik yapılmaktadır.



Temlik Nasıl Yapılır?



Temlik daha çok icraya düşmüş mülk kapsamında gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda alacaklı olan kişi İcra Müdürlüğü'ne başvurmak suretiyle, alacağının temlik edildiğini dile getirir ve dosya borcu üzerinde temlikin ilgili kişilere bildirilmesini ister. Bu şekilde devir teslim işlemi gerçekleşir. İcra dosyası ve teknik alacaklısı ile beraber İcra Müdürlüğü kapsamında gerekli işlemler yasal prosedür nezdinde uygulanır. Bu doğrultuda iki kişi arasında gerçekleştirilen temlik ile beraber, borç üzerinden alacak verecek işlemi sona erdirilir. Bu doğrultuda borcu olan kişinin herhangi bir borcu temlik üzerinden ortadan kaldırılır.



Temlik Çeşitleri Nelerdir?



Nedenlere bağlı olarak birçok farklı temlik ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda genel olarak üç farklı çeşit üzerinden temlik gerçekleşir.



Rızai temlik: Alacağını devreden veya devralan kişiler arasında gerçekleştirilen sözleşme ile yapılan temliktir.



Kanuni temlik: Alacağın kanun sebebiyle başka birine geçmesi üzerine yapılan temliktir. Örneğin bir kişinin ölümü ile beraber temliğin mirasciya geçmesi söylenebilir.



Kazai temlik: Alacağın mahkeme tarafından temlik edilmesi kazai temizlik olarak bilinir. Örneğin mirasçılar mirası paylaşma noktasında sorun yaşıyorsa, o zaman bu durum mahkemeye yansır ve mahkeme üzerinden temlik ile paylaşım gerçekleştirilir.



Tasarruf temliki: Alacak verecek kapsamında bir tarafın birlik açısından kayıp yaşaması ile beraber diğer tarafın kazanç elde etmesiyle oluşan temlik şeklinde ifade edilebilir.