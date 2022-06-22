Tether, sterline dayalı sabit coin çıkaracak

Tether tarafından yapılan açıklama İngiltere'nin hızla büyüyen dijital para tipi sabit coinlerin regülasyonuna yönelik planları durdurmasının ardından geldi.

İngiltere'ye ait Virjin Adaları merkezli olan Tether'in ABD dolarına dayalı sabit coini (USDT) şu anda piyasa değeri açısından üçüncü büyük kripto para konumunda. Dolaşımda 68 milyar dolar değerinde USDT bulunuyor.