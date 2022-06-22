Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTether, sterline dayalı sabit coin çıkaracak
HaberlerUzmanpara Haberleri Tether, sterline dayalı sabit coin çıkaracak

Tether, sterline dayalı sabit coin çıkaracak

Kripto para şirketlerinden Tether gelecek ay İngiliz sterlinine dayalı bir sabit coin çıkaracağını duyurdu.

22.06.2022 - 13:26 |
Tether, sterline dayalı sabit coin çıkaracak

Tether tarafından yapılan açıklama İngiltere'nin hızla büyüyen dijital para tipi sabit coinlerin regülasyonuna yönelik planları durdurmasının ardından geldi.

İngiltere'ye ait Virjin Adaları merkezli olan Tether'in ABD dolarına dayalı sabit coini (USDT) şu anda piyasa değeri açısından üçüncü büyük kripto para konumunda. Dolaşımda 68 milyar dolar değerinde USDT bulunuyor.

Türkiye’nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA), faaliyete başladı

Türkiye’nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA), faaliyete başladı

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten transfer müjdesi!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten transfer müjdesi!