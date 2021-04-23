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Thodex'in kurucusuna kırmızı bülten çıkarıldı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.

23.04.2021 - 13:15 | | AA
Thodex'in kurucusuna kırmızı bülten çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dün akşam saatlerinde Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildi.

Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak bugün saat 10.00 itibarıyla Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Ayrıca Özer'in yakalanması ve gözlem altına alınması için dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci, dün gündüz saatlerinde de Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

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