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10.12.2020 - 13:52 | | AA

THY Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Kasım ayında 2 milyon yolcuya hizmet verirken, doluluk oranı ise yüzde 62,2 olarak gerçekleşti.

THY Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı
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Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Covid salgını tüm şiddeti ile devam ediyor. Kasım ayında tüm zorluklara rağmen: 2 milyon yolcumuzu emniyet ile taşıdık. Yolcu doluluk oranımız % 62,2 olarak gerçekleşti. 132.667 ton Kargo-Posta taşıdık. Ümitliyiz. Aşı ile gelecek yıl çok daha iyi olacak" dedi.

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