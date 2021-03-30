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Ticaret hacmi ikiye katlanacak

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türk şirketlerinin, Ukrayna ekonomisine yatırımlarını çok önemsediklerini belirterek, iki ülkenin, 5 milyar dolarlık ticaret hacmini en az ikiye katlama konusunda anlaştığını bildirdi.

30.03.2021 - 15:24 | | AA
Ticaret hacmi ikiye katlanacak

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şmıgal, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Şmıgal, toplantıda yaptığı konuşmada, iki ülkenin altyapı, endüstri ve ticaret alanlarında önemli fırsatları barındırdığını ifade etti.

Türkiye'nin, Ukrayna için çok önemli bir ticari ve ekonomik partner olduğunu vurgulayan Şmıgal, "Türk şirketlerinin, Ukrayna ekonomisine yatırımlarını çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Denis Şmıgal, iki ülke arasındaki ticaret hacminin neredeyse 5 milyar doları bulduğunu hatırlatarak, "Ukrayna ve Türkiye, bu rakamı en az ikiye katlama konusunda anlaştı. İki ülke liderleri, karşılıklı ticarete ilişkin yeni anlaşmalarla ilişkileri ve iş birliğini bir üst seviyeye taşıma isteklerini dile getirmişlerdi." diye konuştu.

Ülkesine yabancı yatırımcı çekmek için "UkraineInvest" hükümet ofisinin tekrar faaliyete geçtiğini ve Kamu-Özel Ortaklığı Destek Ajansının kurulduğunu aktaran Şmıgal, "Umuyorum ki bu adımlar ilişkilerimizin gelişimine katkı sağlayacaktır." dedi.

Türk şirketlerinin temsilcileri de kamu özel ortaklık formatının gelişmesinin ikili ilişkilerde gelecek vadettiğini belirtti. Temsilciler, Ukrayna makamlarının, ülkedeki yatırım ortamını geliştirdiğine dikkati çekti.

 

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