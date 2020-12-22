Tobo Nedir? Borsada Obo Ve Tobo Formasyonu Ne Anlama Gelir?

Borsa dünyasında hem tobo hem de obo sistemi belli bir tanım üzerinden değerlendirilir. Özellikle yatırım ve alım satım ile beraber pek çok farklı işlemi yapabilmek için, bu sistemler belli bir öngörü gösterir.



Tobo Nedir?



Tobo genel olarak bir trendi anlatır ve bu konu hakkında öngörü gösterir. Özellikle düşmekte olan bir trendin sonu geldiğini anlatan bir sistemdir. Diğer bir değişle öngörü sağlayan teknik bir formasyon sistemi olduğunu söylemek mümkün. 3 tip sistem üzerinden ele alınan bir yapıdır. Bu doğrultuda sağ omuz, baş ve sol omuz üzerinden belirlenmiş olan eğri ve çizgi eşliğinde gerçekleşir. Çizgilerin bulunduğu bölgeler kapsamında belli bir trendin düşüşte olduğu ve zaman içerisinde yok olacağı üzerine bir öngörü sağlar.



Borsada Obo ve Tobo Formasyonu Ne Anlama Gelir?



Borsa üzerinde yatırım ile beraber alım satım işleminde sağlıklı bir şekilde yapabilmek için, tobo ve obo formasyonları kullanılmaktadır. Tabii bu formasyonlar yapı ve anlam açısından değişkenlik gösterir.



Borsada tobo: Borsada obo ters omuz baş omuz şeklinde de ifade edilir. Düşmekte olan bir trendin sonlanmak da olduğunu anlatan teknik bir formasyon şeklinde ifade edilebilir. Genel olarak dip bölgelerinde oluşan çizgiler güvenilir bir bilgi sağlar. Bu doğrultuda sağ omuz, baş ve sol omuz üzerinden oluşur. Güvenli alın bölgesi ise bu formasyon içerisinde boyun kısmıdır.



Borsada obo: Borsada obo omuz baş omuz şeklinde ifade edilmektedir. Genel olarak tepe notalarından oluşan bir formasyon tekniğidir. Yükselmekte olan bir trendin sonlanması olduğunu gösteren teknik bir formasyon olarak da öne çıkar. Boyun çizgisinin altında kalan bölge, ‘kapanış’ olarak bilinir ve buna göre işlem gerçekleştirilir.