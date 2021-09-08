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Tokyo Borsası 6 ayın zirvesinden kapandı

Tokyo Borsası 18 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeden kapandı.

08.09.2021 - 10:12 | | Foreks
Tokyo Borsası 6 ayın zirvesinden kapandı

Tokyo Borsası gösterge endeksi Nikkei 225 günü %0,89 yükselerek 30181,21 puandan tamamladı. Yükselişte ülkede yaşanacak başbakan değişikliğinin yarattığı iyimser havanın sürmesi etkili oldu.

Piyasada yükselişlere teknoloji sektörünün öncülük etmesi dikkat çekerken analistler, yeni başbakanın hükümetten yeni teşvik adımları getirebileceği ihtimalinin fiyatlandığına dikkat çekiyorlar.

Borsanın daha geniş kapsamlı göstergesi Topix Endeksi de günü %0,75 artışla 2078,87 puandan tamamladı.

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