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Tokyo Borsası'nda 31 yıl sonra ilk yaşandı

Tokyo Borsası 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeden kapandı.

14.09.2021 - 09:21 |
Tokyo Borsası'nda 31 yıl sonra ilk yaşandı

Tokyo Borsası günü yüzde 0,7 yükselerek 30670,10 puanla 1990 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeden tamamladı.

Borsanın yükselmesinde ülkede yaşanacak olan başbakan değişikliğinin yarattığı iyimserlik etkili oldu. Küresel piyasalarda yüksek seyreden risk iştahı da sigortacılık sektörü öncülüğünde gelen alımları destekledi.

Borsanın daha kapsamlı göstergesi Topix Endeksi de günü %1,02 artarak 2119,12 puandan kapattı.

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