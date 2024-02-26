Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaTokyo'da Nikkei 225 Endeksi rekor kırdı
HaberlerUzmanparaTokyo'da Nikkei 225 Endeksi rekor kırdı

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi rekor kırdı

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi geçen hafta tüm zamanların zirvesini geçmesinin ardından, ilaç sektöründeki iyimser performansların desteğiyle yeni haftaya da rekor seviyelere yükselerek başladı.

26.02.2024 - 09:26 | | Foreks Haber
Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi rekor kırdı

Nikkei bu sabah 39.388,08 puana kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Şu sıralarda yüzde 0,63 artışla 39.343,94 puandan işlem görüyor. Daha geniş kapsamlı Topix %0,84 artışla 2.683,08 seviyesine kadar yükseldi.

Nikkei 225 Endeks bu yıl %16,8 değer kazandı.

T&D Asset Management'ın Baş Stratejisti Hiroshi Namioka, "Genel piyasa bir yükseliş trendinde, ancak bu yükseliş trendi içinde yatırımcıların geride kalan ve çok fazla satın alınmayan hisseleri seçtiği hissi var" dedi.

İlaç sektörü, alt endeksin %2'den fazla yükselmesiyle daha iyi performans gösterdi.

Büyük ilaç firmaları Chugai Pharmaceutical ve Daiichi Sankyo Co Ltd sırasıyla %4,41 ve %3,42 artış gösterdi.

Teknoloji ile ilgili şirketlerin hisseleri son zamanların en yüksek seviyelerinden gerilerken, Screen Holdings Co Ltd %2,59, Lasertec Corp ise %2,46 değer kaybetti. Sony Group Corp %2,33 düştü.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

ÖZEL | Ömer Bayram'dan Galatasaray itirafı! Kerem Aktürkoğlu'na benzetti: Saygısızlık yapmadık

ÖZEL | Ömer Bayram'dan Galatasaray itirafı! Kerem Aktürkoğlu'na benzetti: Saygısızlık yapmadık