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Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi toparlanıyor

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, Ekim 1987'den bu yana en sert düşüşünü yaşamadan önce görülen seviyelere doğru toparlanıyor.

13.08.2024 - 09:19 | | Foreks Haber
Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi toparlanıyor

Zayıf yenin otomobil üreticileri ve teknoloji firmaları gibi ihracatçılara destek sağlamasıyla yükselen Nikkei 225 Endeksi yüzde 3,2 artışla 36.148,50'ye ulaştı. Şu sıralarda da yüzde 3,03 artışla 36.086,89 puanda.

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Tokyo Electron Ltd. dahil teknoloji firmaları yükseldi. Rakuten, holdingin mobil işindeki istikrarlı ilerleme sayesinde daralan faaliyet zararı göstermesinin ardından Nikkei 225'te en çok kazananlar arasında yer aldı. TOPIX de yüzde 2,16 yükselişle 2537,06 puana çıktı.

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