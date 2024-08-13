Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi toparlanıyor

Zayıf yenin otomobil üreticileri ve teknoloji firmaları gibi ihracatçılara destek sağlamasıyla yükselen Nikkei 225 Endeksi yüzde 3,2 artışla 36.148,50'ye ulaştı. Şu sıralarda da yüzde 3,03 artışla 36.086,89 puanda.

Haberin Devamı

Tokyo Electron Ltd. dahil teknoloji firmaları yükseldi. Rakuten, holdingin mobil işindeki istikrarlı ilerleme sayesinde daralan faaliyet zararı göstermesinin ardından Nikkei 225'te en çok kazananlar arasında yer aldı. TOPIX de yüzde 2,16 yükselişle 2537,06 puana çıktı.