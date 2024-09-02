Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yatay seyir izliyor

Japonya'da Nikkei 225 hisse senedi endeksi bu sabah, daha zayıf bir yen ve Wall Street'in geçen haftanın sonunda elde ettiği kazançların yardımıyla Temmuz sonundan bu yana ilk kez 39.000 seviyesini test etti.

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Nikkei, günün erken saatlerinde 39.080,64 ile 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda ise 38.647,42 puan ile cuma günkü kapanışı civarında işlem görüyor.

Daha geniş kapsamlı TOPIX 2,712.56 ile yatay seyretti. Wall Street hisseleri, yeni ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini artırmasının ardından Cuma günü değer kazandı.

ABD piyasaları Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle kapalı. Son ABD ekonomik verilerinin ardından dolar, yen karşısında değer kazandı ve Japon ihracatçıların hisselerini yükseltti.