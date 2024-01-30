Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yükseldi

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, Wall Street'teki yükselişi takip ederek bu sabah yukarı yönlü seyir izliyor.

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Nikkei 225 Endeksi gün ortası itibarıyla %0,26 değer kazanarak 36.119,85 seviyesine ulaştı.

Daiwa Securities'de Kıdemli Stratejist olan Yugo Tsuboi, "ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yapacağına dair beklentiler artıyor. Yatırımcılar küresel ekonomiden etkilenmesi muhtemel hisse senetlerini satın aldı" dedi.

Çip ile ilgili hisseler yükselirken Advantest %1,41, Shin-Etsu Chemical %2,28 ve Tokyo Electron %0,36 değer kazandı.

Yonga üreticisi Renesas Electronics %3,08 artışla Nikkei'de en çok değer kazanan şirket oldu. İklimlendirme üreticisi Daikin Industries %0,86 yükseldi.

Phillip Securities Japonya'nın İşlem Müdürü Takehiko Masuzawa, "Topix Core 30'un kazançlarında görüldüğü gibi yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerinde alımlara öncülük etmeye devam etti" dedi.

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Topix Core 30 %3,4 yükselen oyun üreticisi Nintendo'nun öncülüğünde %0,21 yükseldi. Sony Group %1,11 yükseldi.

Daha geniş kapsamlı Topix %0,11 yükselirken, Toyota Motor'daki %0,59'luk düşüş kazançları sınırladı.