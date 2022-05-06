Tokyo'da tüketici fiyatları sert yükseldi

Nisan ayında Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 yükseldi. Fiyatlar en son 2015 yılı Mart ayında bu kadar hızlı bir artış yaşamıştı.

Ekonomistler nisan ayında çekirdek tüketici fiyatlarının yüzde 1,8 artmasını bekliyordu. Mart ayında çekirdek tüketici fiyatlarında yıllık yükseliş yüzde 0,8 seviyesindeydi.

Tokyo'da manşet enflasyon ise nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı. Bu, 2014 yılı Ekim ayından bu yana görülen en yüksek manşet enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Taze gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatları ise 2021 yılı Mart ayından bu yana ilk kez arttı. Nisan ayında yükseliş yüzde 0,8 oldu.