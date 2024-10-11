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Toplam ciro arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ağustos ayında yıllık %41,8 arttı.

11.10.2024 - 10:18 |
Toplam ciro arttı

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %26,7 arttı, inşaat ciro endeksi %75,0 arttı, ticaret ciro endeksi %42,8 arttı, hizmet ciro endeksi %55,5 arttı.

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Toplam ciro aylık %3,7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ağustos ayında aylık %3,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %1,0 arttı, inşaat ciro endeksi %10,9 arttı, ticaret ciro endeksi %4,2 arttı, hizmet ciro endeksi %3,3 arttı.

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