Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mayıs ayı ciro endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Mayıs ayında yıllık %52,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %34,9, inşaat ciro endeksi %102,8, ticaret ciro endeksi %58,8, hizmet ciro endeksi %62,3 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %2,9 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Mayıs ayında aylık %2,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %1,6, inşaat ciro endeksi %3,5, ticaret ciro endeksi %3,2, hizmet ciro endeksi %4,7 arttı.