Toplam ciro endeksi arttı
Toplam ciro endeksi 2023 yılı Haziran ayında yıllık %53,4 arttı.
11.08.2023 - 10:16 |
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100) 2023 yılı Haziran ayında yıllık %53,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %42,5, inşaat ciro endeksi %74,0, ticaret ciro endeksi %58,3, hizmet ciro endeksi %55,8 arttı.
Toplam ciro aylık %5,9 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Haziran ayında aylık %5,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %10,7, inşaat ciro endeksi %3,0, ticaret ciro endeksi %4,2, hizmet ciro endeksi %3,3 arttı.