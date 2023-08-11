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Toplam ciro endeksi arttı

Toplam ciro endeksi 2023 yılı Haziran ayında yıllık %53,4 arttı.

11.08.2023 - 10:16 |
Toplam ciro endeksi arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100) 2023 yılı Haziran ayında yıllık %53,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %42,5, inşaat ciro endeksi %74,0, ticaret ciro endeksi %58,3, hizmet ciro endeksi %55,8 arttı.

Toplam ciro aylık %5,9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Haziran ayında aylık %5,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %10,7, inşaat ciro endeksi %3,0, ticaret ciro endeksi %4,2, hizmet ciro endeksi %3,3 arttı.

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