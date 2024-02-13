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Toplam ciro endeksi arttı

2023 yılı Aralık ayında toplam ciro yıllık %69 arttı.

13.02.2024 - 10:07 |
Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı ciro endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Aralık ayında yıllık %69 arttı.

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Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %59,4 arttı, inşaat ciro endeksi %85 arttı, ticaret ciro endeksi %72,4 arttı, hizmet ciro endeksi %66,1 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %6,6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Aralık ayında aylık %6,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %6,2 arttı, inşaat ciro endeksi %4,3 arttı, ticaret ciro endeksi %7,4 arttı, hizmet ciro endeksi %5,4 arttı.

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