Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı ciro endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ocak ayında yıllık %63,5 arttı.

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Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2024 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %58,3 arttı, inşaat ciro endeksi %99,4 arttı, ticaret ciro endeksi %60,7 arttı, hizmet ciro endeksi %77,9 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %5,1 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ocak ayında aylık %5,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2024 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %4,6 arttı, inşaat ciro endeksi %9,5 arttı, ticaret ciro endeksi %4,7 arttı, hizmet ciro endeksi %6,2 arttı.