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Toplam ciro endeksi belli oldu

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Mart ayında yıllık %33,4 arttı.

12.05.2025 - 10:05 |
Toplam ciro endeksi belli oldu

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %25,1 arttı, inşaat ciro endeksi %26,3 arttı, ticaret ciro endeksi %37,8 arttı, hizmet ciro endeksi %35,9 arttı.

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TOPLAM CİRO AYLIK %4,2 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Mart ayında aylık %4,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,5 arttı, inşaat ciro endeksi %4,6 azaldı, ticaret ciro endeksi %5,8 arttı, hizmet ciro endeksi %0,5 arttı.

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