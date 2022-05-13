Toplam ciro endeksi yükseldi
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı Mart ayında yıllık %112,9 arttı.
13.05.2022 - 10:31 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %126,4, inşaat ciro endeksi %83,2, ticaret ciro endeksi %102,3, hizmet ciro endeksi %130,6 arttı.
Toplam ciro aylık %8,4 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100) 2022 yılı Mart ayında aylık %8,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %6,9, inşaat ciro endeksi %9,1, ticaret ciro endeksi %8,6, hizmet ciro endeksi %10,9 arttı.