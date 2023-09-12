Toplam ciro endeksi yükseldi
Toplam ciro endeksi 2023 yılı Temmuz ayında yıllık %77 arttı.
12.09.2023 - 10:29 |
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100) 2023 yılı Temmuz ayında yıllık %77,0 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %62,7, inşaat ciro endeksi %116,7, ticaret ciro endeksi %84,9, hizmet ciro endeksi %71,6 arttı.
Toplam ciro aylık %11,2 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Temmuz ayında aylık %11,2 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %9,8, inşaat ciro endeksi %11,3, ticaret ciro endeksi %12,6, hizmet ciro endeksi %9,7 arttı.