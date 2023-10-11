Toplam ciro endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı toplam ciro endeksi verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ağustos ayında yıllık %69 arttı.

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Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %55,5 arttı, inşaat ciro endeksi %106,3 arttı, ticaret ciro endeksi %75,8 arttı, hizmet ciro endeksi %65,4 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %2,3 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ağustos ayında aylık %2,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,0 arttı, inşaat ciro endeksi %2,6 arttı, ticaret ciro endeksi %1,9 arttı, hizmet ciro endeksi %4,6 arttı.