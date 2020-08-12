CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Toshiba 4 yıldır ilk kez faaliyet zararı açıkladı
12.08.2020 - 08:45 | | Foreks

Toshiba 4 yıldır ilk kez faaliyet zararı açıkladı

Japon elektronik devi Toshiba, dört yıldan bu yana ilk kez faaliyet  zararı açıkladı.

Toshiba 4 yıldır ilk kez faaliyet zararı açıkladı
ABONE OL

Koronaviüs salgınını elektronik cihaz, fotokopi ve çip üretim  ekipmanı talebini vurmasının etkisi ile Toshiba, mali yılının ilk  çereğinde 12,6 milyar yen (118 milyon dolar) faaliyet zararı açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 7,83 milyar yen kar etmişti. Analistlek ilk çeyrekte 3,43 milyar yen zarar bekliyorlardı. Toshiba ilk çeyrekte oluşan zarara rağmen yılın tamamında 110 milyar  yen kar hedefini devam ettirdi. Bu, 2020 mali yılında karın 2019'a göre  yüzde 15,7 azalacağı anlamına geliyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklama...

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklama...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Bursa'da canlı bomba ve 4 DEAŞ'lı adliyede!

Bursa'da canlı bomba ve 4 DEAŞ'lı adliyede!

Sıradaki Haber