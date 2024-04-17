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Uzmanpara Toshiba, 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Haberler Uzmanpara Toshiba, 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Toshiba, 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Toshiba, Japonya'daki toplam iş gücünün yaklaşık %7'sine denk gelen 5.000 kişilik bir kesintiye gitmeyi düşünüyor.

17.04.2024 - 13:03 |
Toshiba, 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Toshiba, yeniden yapılanmasını hızlandırma çabaları çerçevesinde Japonya'daki toplam iş gücünün yaklaşık %7'sine denk gelen 5.000 kişilik bir kesintiye gitmeyi düşünüyor.

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Nikkei gazetesinin haberine göre işten çıkarmaların ana hedefi genel merkezdeki arka ofis departmanları olacak.

Toshiba'nın Japonya'daki personel sayısı 67,000 civarında.

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