Toshiba, 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Toshiba, Japonya'daki toplam iş gücünün yaklaşık %7'sine denk gelen 5.000 kişilik bir kesintiye gitmeyi düşünüyor.
17.04.2024 - 13:03 |
Toshiba, yeniden yapılanmasını hızlandırma çabaları çerçevesinde Japonya'daki toplam iş gücünün yaklaşık %7'sine denk gelen 5.000 kişilik bir kesintiye gitmeyi düşünüyor.
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Nikkei gazetesinin haberine göre işten çıkarmaların ana hedefi genel merkezdeki arka ofis departmanları olacak.
Toshiba'nın Japonya'daki personel sayısı 67,000 civarında.