Toshiba yatırım şirketleri ile görüşüyor

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirket görüşmeleri gelecek konusundaki stratejik fikirleri almak üzere yürütüyor. Görüşmelerin sonucunda bir satın alma teklifi çıkıp çıkmayacağı ise net değil.

Toshiba'ya görüş bildirmek için talepte bulunan yatırım şirketleri arasında Bain Capital ve Tanadalı Brookfield'ın da olduğu kaydedildi. Skandallarla gündeme gelen Japon elektronik şirketi Toshiba'da son olarak haziran ayında hissedarlar, başkanı görevden azletmişti.

Toshiba'nın piyasa değeri 19 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor.