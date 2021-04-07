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Toshiba'ya dev teklif!

Dünyanın önde gelen yatırım şirketlerinden CVC Capital Partners, Japon elektronik devi Toshiba Corp'u satın almak için resmi teklif verdi.

07.04.2021 - 09:55 | | Foreks
Toshiba'ya dev teklif!

Toshiba bugün yaptığı açıklama ile satın alma teklifi geldiğini doğruladı ve teklifin dikkatle değerlendirileceğini belirtti.

Nikkei gazetesi, CVC Capital'in Toshiba ile ilgilendiğini ve bugün Toshiba'nın piyasa değerine göre yaklaşık yüzde 30 prim ile 20,8 milyar dolar büyüklüğünde bir teklif sunacağını yazmıştı.

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, bu göreve gelmeden önce CVC Capital'in Japonya bölümünün başında bulunuyordu.

S&P Global Market Intelligence'a göre Toshiba, salı günü itibarıyla 1.738 trilyon yen (15.84 milyar $) piyasa değerine sahip.

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