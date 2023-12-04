Toyota, Avrupa'da elektrikli araçlarını artıracak

Toyota Motor, Avrupa'daki bataryalı elektrikli araç serisini 2026 yılına kadar 6 modele çıkaracağını ve bu araçların o tarihe kadar bölgedeki yeni otomobil satışlarının %20'sinden fazlasını oluşturmasını beklediğini söyledi.



Dünyanın en büyük otomobil üreticisi yaptığı açıklamada 2026 yılına kadar Avrupa'da yılda 250.000'den fazla elektrik bataryalı araç satmayı beklediğini bildirdi.



Şirketin şu anda Avrupa'da satmakta olduğu bir bataryalı elektrikli araç ve geçen yıl sergilediği kompakt bir spor hizmet aracı (SUV) konseptinin yanı sıra Toyota, on yılın sonunda bölgede satmayı planladığı modeller için iki yeni konsept tanıttı.



Toyota yaptığı açıklamada bunlardan birinin 2024 yılında Avrupa'da piyasaya sürmeyi planladığı pille çalışan küçük bir SUV için bir konsept model olduğunu, diğerinin ise 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan bir spor crossover modeli için bir konsept olduğunu söyledi.



Toyota, 2026 yılına kadar dünya çapında yılda 1,5 milyon bataryalı elektrikli araç satışı hedefliyor.



Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin geçen ay açıkladığı verilere göre Avrupa Birliği'nde (AB) tamamen elektrikli otomobil satışları yılın ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla arttı.