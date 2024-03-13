Toyota çalışanlarına zam yaptı

Toyota, fabrika işçilerine 25 yılın en büyük ücret artışını vermeyi kabul etti.

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Toyota, Panasonic, Nissan ve Japonya'nın diğer bazı büyük şirketleri çarşamba günü sona eren yıllık ücret görüşmelerinde sendikanın ücret artışı taleplerini tamamen karşılamayı kabul ettiklerini açıkladı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi ve geleneksel olarak yıllık görüşmelerin belirleyicisi olan Toyota, aylık 28,440 yen (193 dolar) kadar ücret artışı ve rekor ikramiye ödemesi taleplerini kabul ettiğini bildirdi.

Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoshimasa Hayashi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ücret artışları konusunda güçlü bir ivme görüyoruz. Güçlü ücret artışı ivmesinin küçük ve orta ölçekli firmalara da yayılması önemli" dedi.

Çelik üreticisi Nippon Steel de sendikanın ödeme taleplerinin tamamını kabul ettiğini açıkladı.

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Ekonomistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) uzun süredir hedeflediği sürdürülebilir ücret artışı ve istikrarlı fiyatlar hedeflerine ulaştığını ilan etmesi ve 2016'dan bu yana uygulanan negatif faizlere son vermesi için önemli ücret artışlarını ön koşul olarak görüyor.