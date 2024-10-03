Toyota elektrikli araç üretimini erteleyecek

Nikkei gazetesinin haberine göre Toyota sözcüsü Scott Vazin, Kentucky eyaletindeki fabrikasında üç sıralı bir SUV olan ilk bataryalı EV modelinin üretimine başlama tarihinin erteleneceğini söyledi. Vazin, "Her zaman 2025'in sonlarında olacağını ve 2026'ya sarkabileceğini söyledik ve 2026'ya sarkacak gibi görünüyor" dedi. Toyota'nın önümüzdeki iki yıl içinde ABD'de beş ila yedi bataryalı elektrikli araç modeli tanıtmayı planladığını söyledi.

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Nikkei'nin Perşembe günü bildirdiğine göre Toyota Şubat ayında Kentucky'deki tesisine elektrifikasyon çalışmaları için 1.3 milyar dolar yatırım yaptı.