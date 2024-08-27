Toyota ve BMW ittifak kuruyor

Nikkei'nin haberine göre Toyota Motor ve BMW yakıt hücreli araçlar konusundaki ortaklıklarını geliştirecek, zira iki otomobil devi de elektrikli araçlara olan talebin yavaşladığı bir dönemde bu araçları yeni nesil çevre dostu modeller olarak görüyor.

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BMW birkaç yıl içinde bir yakıt hücreli araç modelinin seri üretimine başlamayı hedefliyor.

Japon ve Alman şirketler önümüzdeki hafta ortaklık için bir mutabakat zaptı imzalayacak ve 5 Eylül'de BMW'nin medya yuvarlak masa toplantısı sırasında bunu duyuracak.

Yakıt hücreli araçlar hidrojen ve oksijenin kimyasal reaksiyonu sonucu elde edilen elektrikle çalışıyor. Bu araçlar enerji üretimi sırasında karbondioksit değil sadece su yaydıkları için bazıları bu araçları “nihai çevre dostu araç” olarak adlandırıyor. Ayrıca elektrikli araçlara kıyasla daha kısa dolum süresi avantajına da sahipler.

İki şirket Haziran 2012'den bu yana yakıt hücreli araçlar konusunda bir ortaklığa sahipti ve Toyota'nın rolü sadece sınırlı sayıda bileşen tedarik etmekle sınırlıydı.

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Ancak yenilenen ortaklığa göre Toyota, BMW'ye hidrojen tankları ve yakıt hücresi sistemleri de dahil olmak üzere araçlar için daha fazla kilit bileşen tedarik edecek. BMW daha sonra aracın geri kalanını üretmek için tahrik sistemleri gibi kendi EV teknolojisini kullanacak.