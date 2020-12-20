Trampa Nedir? Trampa Sözleşmesi Ne Anlama Gelir?

Alışveriş üzerine bir konusu bulunan trampa, emlak üzerinde değiş tokuş şeklinde de ifade edilebilir. Özellikle söz konusu taşınmazlar olduğu zaman, duruma bağlı olarak oldukça önemli bir sistem olduğunu dile getirmek mümkün.



Trampa Nedir?



Bir malın başka bir malla değiştirilme işlemine trampa denmektedir. Bu durum belli bir değeri olan herhangi mal ile yapılabilmektedir. Eğer değiş tokuş gerçekleştirilen mallar arasında fiyat farkı bulunuyor ise, o zaman bu fark para ile ödenerek kapanır. Tapuda gerçekleştirilen bu işlem yasal prosedür altında ele alınarak uygulanır. Böylece alım satım üzerinden paraya çevirip uğraşmak yerine, karşılıklı olarak iki mal değiş tokuş edilebilmektedir. Bu işlem tapu senedi ya da parsel numarası üzerinden taşınmaz için gerçekleştirilir.



Trampa Sözleşmesi Ne Anlama Gelir?



Trampa sözleşmesi iki farklı malın değiş tokuş edilmesi ile beraber tapu üzerinden yasal olarak kişinin üzerine alması işlemidir. Bu konuda trampa için özel bir sözleşme bulunur. Değiş-tokuş yapılacak mallara sahip olan kişiler bu sözleşmeyi doldurmak suretiyle tapu üzerinden imzalayarak tasdik eder. Böylece yapılan sözleşme ile beraber mallar farklı kişilere geçiş yapar ve aradaki fiyat farkı da ödenerek işlem tamamlanır. Tapu sicil Müdürlüğünde resmi senet hazırlanarak gerçekleştirilen bu işlemde, her iki tarafa da sözleşme verilir.



Trampa İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?



Trampanın yapılabilmesi için gerekli bazı belgeler bulunuyor. Taşınmazların sahibi olan taraflar bu belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlar ve tapu üzerinde sunar.



- Fotoğraflı Nüfus cüzdanları

- Pasaport

- Gerekli vesikalık fotoğraflar

- DASK poliçe fotokopisi

- T.C. kimlik ve vergi numarası

- İlgili ilçe belediyesinden alınmış olan değeri gösteren beyan belgesi



Bu unsurları tamamlamak suretiyle işlem gerçekleştirilir ve taşınmazlar karşılıklı olarak değiş tokuş edilir.



Trampa Nerede Yapılır?



Trampa genel olarak taşınmazların bulunduğu il veya ilçe de gerçekleşir. Eğer bu konuda mallar farklı yerlerde ise, o vakit taşınmazın birinin bulunduğu yer kapsamında işlem gerçekleştirmek mümkün. Bu işlem tapuda tamamlanır ve trampa sözleşmesi üzerinden gerekli belgeler doğrultusunda gerçekleştirilir. Tarafların rızası alınmak suretiyle imzalı şekilde her iki tarafa da belge verilerek trampa gerçekleştirilir. Böylece iki taşımaz karşılıklı olarak yasal bir yükümlülük kapsamında el değiştirir.