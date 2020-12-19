Tröst Nedir? Dikey Tröst İle Yatay Tröst Arasında Ne Fark Vardır?

Firmaların ortaklaşa çalıştığı bir sistem olarak da ön plana çıkan tröst, daha rahat bir ortamda iş yapma imkanı tanımaktadır. O yüzden farklı sektörler kapsamında firmalar için önemli bir yer taşıyor. Pek çok kişide bu kelimeleri ne anlama geldiği konusunda internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir.



Tröst Nedir?



Rekabeti kaldırmak ve fiyat kontrolü elde edebilmek amaçlı, firmaların bir araya gelerek birlikte hareket etmesine tröst denmektedir. Özellikle tekel yaratmak için önemli bir fırsat sunan tröst, aynı zamanda fiziki olarak da kullanım imkanı tanımaktadır. Yani diğer bir deyişle firmalar tek bir merkeze toplanarak iş yapma olanağı elde eder. Yeni bir tüzel kişilik altında toplanma olanağı sağlayan tröst ile beraber firmalar, bunu genel olarak hukuki ve ekonomik açıdan ele alarak gerçekleştirmektedir. Bu sayede firmaların bulunduğu sektör kapsamında rekabet ortadan kalkar ve ortaklaşa belirlenmiş fiyatlar üzerinden, güvenli şekilde çalışma imkanı elde edilir.



Dikey Tröst İle Yatay Tröst Arasında Ne Fark Vardır?



Firmalar tröst ile beraber piyasa hakimiyetini ele geçirmek suretiyle sermaye birliği gerçekleştirme olanağı elde eder. Tabii yapılacak üretim ile beraber piyasaya bağlı olarak yatay ve dikey tröst bulunmaktadır. Her birinin çalışma prensipleri ve anlamları değişkenlik gösterir.



Yatay Tröst



Benzer sektörler ve benzer malları üzerinden piyasa hakimiyetini ele alan firmalar yatay tröst olarak bilinmektedir. Bu tür firmalar bir araya gelmek suretiyle yatay tröstü oluşturmaktadırlar. Her ne kadar benzer mallar olsa bile üretim ve kullanım açısından değişkenlik gösteren mallar bu sistem içerisinde yer alabilir.



Dikey Tröst



Belli bir malın üretim aşamasında firmaların bir araya gelmesi ve ortak şekilde çalışmasına dikey tröst denmektedir. Bu doğrultuda standart bir mal ele alınmak suretiyle üretim ile beraber firmalar ortak fiyat üzerinden çalışma gerçekleştirir. Bu sayede rekabet ortadan kalkar ve daha sağlıklı bir şekilde piyasaya ürün satışı gerçekleşir.