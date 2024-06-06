TSMC payları rekor seviyeye çıktı

Dünyanın en büyük çip üreticisinin payları bugün Taipei'de %5,15 artışla 898 Yeni Tayvan dolarına (27,79 ABD doları) yükseldi ve ABD'de listelenen payların %6,85 oranında artmasının ardından yeni bir rekora imza attı.

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TSMC hisselerindeki artış, Tayvan'da gösterge Taiex Endeksi'ni tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 21965,39'a kadar yükseltti.

Yükseliş, TSMC'nin önemli bir müşterisi olan Nvidia hisselerinin Wall Street'te bir gecede kaydettiği hızlı yükselişin ardından geldi. Nvidia'nın piyasa değeri 8 gündür aralıksız devam eden yükselişle 3 trilyon doları aştı; 1224,40 dolar olan Wall Street kapanış fiyatı üzerinden piyasa değeri 3,01 trilyon dolar oldu.