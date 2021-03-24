Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTUI, İngiltere’de 48 şubesini kapatacak
HaberlerUzmanpara Haberleri TUI, İngiltere’de 48 şubesini kapatacak
ABONE OL

TUI, İngiltere’de 48 şubesini kapatacak

Alman seyahat şirketi TUI, İngiltere’de 48 şubesini kapatma kararı aldı.

24.03.2021 - 15:43 | | AA
TUI, İngiltere’de 48 şubesini kapatacak

İngiltere’nin en büyük seyahat şirketi konumunda olan TUI’den yapılan açıklamada, ülkedeki 48 şubenin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin, kapatılacak şubelerin ardından İngiltere’de geriye kalan toplam 314 şube ile faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Şirket açıklamasında, seyahat endüstrisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında “daha önce benzeri görülmemiş bir baskı” altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şubelerde istihdam edilen 237 kişinin bir kısmının evlerden ya da diğer şubelerden çalışmaya devam edebilecekleri ifade edildi.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada, 2021 yaz sezonunda normal kapasitenin yüzde 80’i civarında bir faaliyetin beklendiği, şu ana kadar 2,8 milyon kişinin yaz tatili için rezervasyon yaptırdığı belirtilmişti. 

    GÜNCEL HABERLER

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    AB, Kovid-19 aşı ihracatına ek sınırlama getirdi

    AB, Kovid-19 aşı ihracatına ek sınırlama getirdi

    Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı!

    Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı!

    'Hocaların hocası' son yolculuğuna uğurlandı

    'Hocaların hocası' son yolculuğuna uğurlandı

    Malezya'dan flaş AstraZeneca aşısı açıklaması

    Malezya'dan flaş AstraZeneca aşısı açıklaması

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum...

    24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum...

    Sıradaki Haber
    2.5 yıl erken emeklilik fırsatı! Yüz binleri kapsıyor

    2.5 yıl erken emeklilik fırsatı! Yüz binleri kapsıyor

    Sıradaki Haber
    Elon Musk'tan 'UFO' açıklaması

    Elon Musk'tan 'UFO' açıklaması

    Sıradaki Haber
    Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı!

    Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı!

    Sıradaki Haber