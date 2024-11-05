Tüpraş'ın işlemleri geçici olarak durduruldu

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Söz konusu adım, Tüpraş'ın İzmit'teki tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yangın çıktığı iddiaları sonrası alındı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit'teki Tüpraş tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altında alındığını bildirdi.

TÜPRAŞ HİSSELERİ İŞLEME AÇILDI

Öte yandan saat 15:25 itibarıyla TÜPRAŞ hisseleri sürekli işlem yöntemiyle işleme açıldı.

Borsa İstanbul'dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri şirketten istenen özel durum açıklamasını KAP'ta yayınlaması sebebiyle saat 15:25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır."