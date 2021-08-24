Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTürkiye jeotermalde Avrupa'nın zirvesinde
HaberlerUzmanpara Haberleri Türkiye jeotermalde Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye jeotermalde Avrupa'nın zirvesinde

Küresel jeotermal enerji kurulu gücünde yüzde 11,5'lik paya sahip olan Türkiye, kurulu kapasite bakımından dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor.

24.08.2021 - 12:07 | | AA
Türkiye jeotermalde Avrupa'nın zirvesinde

Aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alan Türkiye'de jeotermalden elektrik üretimi ilk olarak kamu yatırımlarıyla 1975'te başlarken, özel sektör tarafından yapılan ilk santral 2006'da devreye alındı.

Jeotermal enerji kapasitesi 2006'de 82 megavat, 2007’de 170 megavat, 2013'te 311 megavat, 2015'te 624 megavat, 2016'da 821 megavat, 2017'de 1064 megavat, 2018'de 1282 megavat, 2019'da ise 1514 megavat oldu.

Jeotermal enerjide kurulu güç bu yıl temmuz sonunda 1650 megavata, santral sayısı ise 63'e ulaştı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, Türkiye 2020 sonundaki 1613 megavat jeotermal enerji kapasitesiyle dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldı. Geçen yıl sonu itibarıyla 14 bin 50 megavat olan küresel jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 11,5'i Türkiye'de bulunuyor.

Küresel jeotermal kurulu gücünde ABD 14 bin 50 megavatla ilk sırada yer alırken onu, 2 bin 231 megavatla Endonezya ve 1928 megavatla Filipinler izliyor.

1,2 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçildi

Türkiye'nin 98 bin 263 megavat olan toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 1,65'i jeotermalden oluşuyor. Jeotermalin toplam yenilenebilir enerji kapasitesindeki payı ise yüzde 3,17.

Ocak-temmuz döneminde üretilen 188,8 milyar kilovatsaat elektriğin yüzde 3,11'i (yaklaşık 5,9 milyar kilovatsaat) jeotermal enerjiden karşılandı. Bu dönemde jeotermalden sağlanan elektrikle yaklaşık 1,2 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçildi.

Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde yer alan jeotermal enerjide en yüksek kapasite 850,4 megavatla Aydın'da bulunuyor. Bunu, 353,8 megavatla Denizli, 349,2 megavatla Manisa, 28 megavatla Çanakkale ve 3 megavatla Afyonkarahisar takip ediyor.

Öte yandan Zorlu Enerji 305 megavat, Gürmat 206 megavat, Greeneco 105,2 megavat ve Türkerler 78 megavatla Türkiye'de en yüksek kurulu güce sahip 4 şirket arasında yer alıyor.

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Bu kez kolera salgını! Ülkede can kaybı artıyor

    Bu kez kolera salgını! Ülkede can kaybı artıyor

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturmaları iptal edin' talimatı

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturmaları iptal edin' talimatı

    Son dakika: Pentagon'dan Taliban'a cevap!

    Son dakika: Pentagon'dan Taliban'a cevap!

    Bakan Özer'den '6 Eylül' mesajı: Hazırız

    Bakan Özer'den '6 Eylül' mesajı: Hazırız

    Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi

    Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturmaları iptal edin' talimatı

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturmaları iptal edin' talimatı

    Sıradaki Haber
    En düşüğü 4.580 TL! Zamda flaş detay

    En düşüğü 4.580 TL! Zamda flaş detay

    Sıradaki Haber
    Taliban'ın 'ABD silahları' planı deşifre oldu

    Taliban'ın 'ABD silahları' planı deşifre oldu

    Sıradaki Haber
    Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 24 Ağustos korona tablosunda son durum paylaşılıyor...

    Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 24 Ağustos korona tablosunda son durum paylaşılıyor...

    Sıradaki Haber